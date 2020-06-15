В больнице Володарки пациент смертельно ранил ножом врача

В Володарке Киевской области полицейские задержали пациента, который нанес смертельное ножевое ранение врачу.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Трагедия произошла сегодня около 1 часа ночи в районной больнице.

Как выяснилось, киевлянин приехал в гости к родственникам в село, где начал буянить и вести себя агрессивно. Родственники вызвали скорую помощь и полицию. Мужчину отвезли в районную больницу.

Позже в полицию поступило сообщение о том, что этот же мужчина нанес смертельное ножевое ранение медику и сбежал с больницы.

Фото: Полиция

"В больнице жителя столицы осмотрел врач-специалист, обнаружил у него определенные психические расстройства и начал договариваться о дальнейшей транспортировке больного в специальное психиатрическое учреждение. Одно из таких учреждений согласилось забрать больного, но на определенных условиях - подготовить пакет документов и результаты анализов. В связи с чем медики приняли решение оставить пациента до утра. Понимая, что мужчина может быть общественно опасным, врач принял решение поместить его в спецпалату с металлической решеткой. Однако, мужчине удалось выйти из палаты, которую должным образом не закрыли. Он проник в комнату медперсонала, схватил там нож и нанес им удар в шею врачу-педиатру", - сообщили в полиции.

45-летнего мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК. Меру пресечения задержанному выберет суд.

Напомним, в марте в Харькове напали на бригаду скорой помощи. Ранее в Днепре мужчина вызвал себе "скорую", напал на врачей и отобрал у них морфий.

Из-за участившихся в последнее время случаев избиения врачей бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун выступала за введение сопровождения медиков сотрудниками полиции.