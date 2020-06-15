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В Киеве 16 июня кратковременные дожди, до +28

На востоке ожидается до +32, на западе - до 27 градусов тепла. 

В Киеве 16 июня кратковременные дожди, до +28
Фото: EPA/UPG

В Киеве 16 июня переменная облачность, кратковременные дожди, днем грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов, сообщили в Укргидрометцентре

На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, днем грозы, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +22…+27 градусов. В Карпатах кратковременные дожди, температура ночью +10…+15 градусов, днем +14…+19 градусов.

На севере Украины переменная облачность, кратковременные дожди, днем местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, кратковременные дожди, днем грозы, в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +24…+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, кратковременные дожди, днем местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +27…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, кратковременные дожди, днем грозы, в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, кратковременные дожди, днем местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +23…+28 градусов.

Напомним, что в Украине из-за непогоды обесточило 178 населенных пунктов в девяти областях.

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