Участница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерла

Участница марафона "Ультра-Трейл Куяльник" в Одесской области Екатерина Катющева, которую ранее сегодня нашли после восьми часов поисков, умерла.

Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов.

"К сожалению, 10 минут назад Катя ушла из жизни. Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое 8 часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов", - написал он в фейсбуке.

Фото: facebook.com/hardsokolov Екатерина Катющева

Ранее сегодня сообщалось, что во время спортивных соревнований в Одесской области исчезла участница Екатерина Катющева, ее искали около восьми часов. Инцидент произошел на территории Куяльницкого лимана в субботу вечером.

Выяснилось, что женщина сначала получила тепловой удар и потеряла сознание, а потом, когда стемнело, - переохлаждение.