В Украине зафиксировали наибольшее суточное количество случаев коронавируса с начала пандемии
В Украине зафиксировали наибольшее суточное количество случаев коронавируса с начала пандемии
За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек
За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек
Зеленский переходит на особый режим работы из-за коронавируса у жены
Зеленский переходит на особый режим работы из-за коронавируса у жены
Кабмин запретил пробное ВНО
Кабмин запретил пробное ВНО
Американская компания обнародовала результаты испытаний вакцины от COVID-19
Американская компания обнародовала результаты испытаний вакцины от COVID-19
В Атланте полицейский смертельно ранил 27-летнего афроамериканца
В Атланте полицейский смертельно ранил 27-летнего афроамериканца
Степанов не исключил возвращение к жесткому карантину
Степанов не исключил возвращение к жесткому карантину
Шевченковский суд отложил избрание меры пресечения Стерненко
Шевченковский суд отложил избрание меры пресечения Стерненко
В ОРДЛО пропала украинская мобильная связь
В ОРДЛО пропала украинская мобильная связь
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Участница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерла

Екатерина Катющева скончалась после инсульта.

Участница марафона "Ультра-Трейл Куяльник" в Одесской области Екатерина Катющева, которую ранее сегодня нашли после восьми часов поисков, умерла.

Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов.

"К сожалению, 10 минут назад Катя ушла из жизни. Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое 8 часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов", - написал он в фейсбуке.

Екатерина Катющева
Фото: facebook.com/hardsokolov
Екатерина Катющева

Ранее сегодня сообщалось, что во время спортивных соревнований в Одесской области исчезла участница Екатерина Катющева, ее искали около восьми часов. Инцидент произошел на территории Куяльницкого лимана в субботу вечером.

Выяснилось, что женщина сначала получила тепловой удар и потеряла сознание, а потом, когда стемнело, - переохлаждение.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также