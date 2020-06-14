В Днепропетровской области задержали группу серийных квартирных воров

В Днепропетровской области в ходе спецоперации полиции задержаны трое участников группы серийных квартирных воров. Об этом сообщили в областной полиции.

В состав группировки входило восемь человек, их возглавлял 24-летний житель Новомосковска.

Есть информация, что к совершению преступлений могли быть причастны двое сотрудников полиции. Для установления этого факта начато служебное расследование.

"Преступная группа имела все признаки организованности и придерживалась строгих конспиративных мер. Действовали осторожно и тщательно просчитывали каждый шаг - когда хозяев не было дома, подбирали ключи и выносили из квартир деньги и ювелирные украшения", - говорится в сообщении.

На счету группы более пяти краж из элитных домов и квартир, расположенных на территории Новомосковска и района.

Злоумышленникам грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Напомним, в Черновицкой области грабитель при задержании ранил двух полицейских.