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На пункте пропуска "Шегини" образовались большие очереди на выход из Украины

Люди ждут 10 часов, чтобы пересечь границу с Польшей.

На пункте пропуска "Шегини" образовались большие очереди на выход из Украины
Фото: 4studio.com.ua

На пункте пропуска "Шегини" во Львовской области образовались большие очереди на выход из Украины. Об этом в воскресенье сообщили в Госпогранслужбе.

По состоянию на 11 утра 14 июня на пункте пропуска собралось около 400 человек, которые ожидают пересечение границы с Польшей.

"Люди в очереди жалуются, что время ожидания составляет до 10 часов без соблюдении социальной дистанции и без возможности решения элементарных санитарно-гигиенических проблем", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что в последние дни число путешественников, следующих за границу, растет.

В ГПСУ утверждают, что с украинской стороны оформляют около 70 человек в час.

Задержки объясняют дополнительными контрольными процедурами, введенными польской стороной в связи с карантином.

Пограничники просят по возможности пересекать украинско-польскую границу легковым транспортом в автомобильных пунктах пропуска "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская".

Фото: 4studio.com.ua

Напомним, п ункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе возобновил работу в полночь 16 мая. Пропуск граждан осуществляется только в пешем порядке, поскольку смежной стороной работу автомобильного направления не было восстановлено.

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