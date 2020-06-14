Люди ждут 10 часов, чтобы пересечь границу с Польшей.

На пункте пропуска "Шегини" во Львовской области образовались большие очереди на выход из Украины. Об этом в воскресенье сообщили в Госпогранслужбе.

По состоянию на 11 утра 14 июня на пункте пропуска собралось около 400 человек, которые ожидают пересечение границы с Польшей.

"Люди в очереди жалуются, что время ожидания составляет до 10 часов без соблюдении социальной дистанции и без возможности решения элементарных санитарно-гигиенических проблем", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что в последние дни число путешественников, следующих за границу, растет.

В ГПСУ утверждают, что с украинской стороны оформляют около 70 человек в час.

Задержки объясняют дополнительными контрольными процедурами, введенными польской стороной в связи с карантином.

Пограничники просят по возможности пересекать украинско-польскую границу легковым транспортом в автомобильных пунктах пропуска "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская".

Фото: 4studio.com.ua