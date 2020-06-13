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Украинских пограничников вооружат пистолетами-пулеметами SMG-15

Оружие производится в Украине.

Госпогранслужба планирует вооружить своих сотрудников пистолетами-пулеметами SMG-15 калибра 9х19 мм, разработанный ООО "Укроп".

Об этом говорится на сайте ведомства.

Фото: dpsu.gov.ua

В течение этой недели состоялись ведомственные испытания этого оружия. Специалисты проверили его тактико-технические и эргономические характеристики, а также возможности ведения стрельбы при критических условиях и экстремальных температурах (+50 градусов и -40 градусов).

"По результатам испытаний пистолет-пулемет SMG-15 зарекомендовал себя как надежный образец вооружения и показал удовлетворительные результаты", - говорится в сообщении.

Дальше партию SMG-15 получит одно из подразделений охраны границы для эксплуатации в реальных условиях службы.

По данным аналитической системы Youcontrol, компания "Укроп." принадлежит Валерию и Сергею Горбаням, владельцам группы "Аскания". Их предприятие "Зброяр" является одним из крупнейших производителей гражданского нарезного огнестрельного оружия в Украине.

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