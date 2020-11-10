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На Закарпатті від вогнепального поранення помер прикордонник

Військового знайшов його колега, який почув постріл.

На Закарпатті від вогнепального поранення помер прикордонник
Чопський прикордонний загін
Фото: dpsu.gov.ua

Учора в Закарпатській області після отримання вогнепального поранення помер військовий відділу прикордонної служби "Соломоново" Чопського загону.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Про надзвичайну подію повідомив військовослужбовець, який ніс службу з охорони українсько-угорського кордону у складі прикордонного наряду. Він почув постріл та згодом знайшов свого колегу (який був зі штатною зброєю) з вогнепальним пораненням.

На місце події викликали швидку допомогу та співробітників Нацполіції. Медики констатували смерть 23-річного військовослужбовця строкової служби. У Чопський прикордонний загін він прибув на початку листопада, після завершення курсу навчання.

Наразі встановлюються обставини, що призвели до його загибелі.

Нагадаємо, на початку березня на Закарпатті знайшли застреленим 20-річного прикордонника. Поліція розглядала версію самогубства.

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