Окупанти з початку доби не порушували режиму тиші на Донбасі, - штаб ООС

Бойових втрат та поранень не було.

Упродовж доби, 9 листопада, на Донбасі пострілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Режим припинення вогню вздовж лінії розмежування зберігається повною мірою.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками. Наші підрозділи дотримуються досягнутих 22 липня 2020 року домовленостей у повному обсязі. Водночас у разі будь-якої зміни оперативної обстановки вони готові дати ворогу адекватну відповідь", - йдеться у вечірньому зведенні.

У районі проведення операції також виконують завдання інші складові сил оборони. Сапери розмінували понад один гектар території у прифронтовому районі та передали на знищення 8 знайдених вибухонебезпечних предметів.

"Обстановка в районі проведення операції залишається стабільною та контрольованою підрозділами Об’єднаних сил", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 8 листопада, збройні формування Російської Федерації один раз порушили перемир’я - біля Водяного.

7 листопада також було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку окупантів. У цей день повідомлялося про загибель військового, однак зазначалося, що, за попередніми даними, причина смерті небойова, можливо, самогубство.