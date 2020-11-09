Окупанти відкривали вогонь неподалік Водяного

Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників.

Упродовж минулої доби, 8 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили перемир’я на Донбасі.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Повідомляється, що неподалік Водяного зафіксовано застосування противником підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

"Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому підрозділи Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - зазначається у ранковому зведенні.

Від початку цієї доби, 9 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 7 листопада на Донбасі було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.