Винуватцю аварії у центрі Харкова повідомили про підозру

Слідчі поліції повідомили про підозру водію, який вчора спричинив ДТП у центрі Харкова.

Про це йдеться на сторінці Національної поліції України у соцмережі Facebook.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Харкові на проспекті Науки автомобіль збив трьох пішоходів, які стояли на острівці безпеки.

Дорожньо-транспортна пригода на проспекті Науки трапилася близько 16:10.

Фото: пресслужба Нацполіції

22-річний водій автомобіля "Volkswagen" не впорався з керуванням та допустив наїхав на пішоходів, які знаходилися на острівці безпеки.

Є троє потерпілих: 48-річний чоловік, 10-річний хлопчик та невстановлена жінка віком близько 50 років.

Слідчі проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фото: пресслужба Нацполіції

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов заявив, що водій Volkswagen рухався зі швидкістю 120 км за годину.

2 листопада керівник однієї з місцевих прокуратур Чернігівської області поблизу смт Березна скоїв смертельну ДТП. Прокурор за кермом автомобіля Acura виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ.

Винуватця аварії затримано.