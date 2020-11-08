Винуватцю аварії у центрі Харкова повідомили про підозру

Слідчі поліції повідомили про підозру водію, який вчора спричинив ДТП у центрі Харкова.
Про це йдеться на сторінці Національної поліції України у соцмережі Facebook.
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Харкові на проспекті Науки автомобіль збив трьох пішоходів, які стояли на острівці безпеки.
Дорожньо-транспортна пригода на проспекті Науки трапилася близько 16:10.
22-річний водій автомобіля "Volkswagen" не впорався з керуванням та допустив наїхав на пішоходів, які знаходилися на острівці безпеки.
Є троє потерпілих: 48-річний чоловік, 10-річний хлопчик та невстановлена жінка віком близько 50 років.
Слідчі проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
Перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов заявив, що водій Volkswagen рухався зі швидкістю 120 км за годину.
2 листопада керівник однієї з місцевих прокуратур Чернігівської області поблизу смт Березна скоїв смертельну ДТП. Прокурор за кермом автомобіля Acura виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ.
Винуватця аварії затримано.