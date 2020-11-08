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Штаб ООС: втрат за минулу добу не було

На Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Штаб ООС: втрат за минулу добу не було
Фото: pravda.com.ua

Упродовж минулої доби, 7 листопада, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Про це повідомив прессцентр штабу ООС.

Ввечері неподалік населеного пункту Гнутове ворог застосував стрілецьку зброю. Вогнева провокація противника не несла загрози нашим захисникам. Підрозділи Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували.

“Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було”, – йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 8 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, як повідомили у Львівській  ОДА вчора о 06:00 під час бойових дій на Сході України загинув 20-річний воїн Олег Свинарик.

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