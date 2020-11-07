Зеленський: на кордоні не має бути жодного слабкого місця

Про це Президент України заявив під час візиту до відділення інспекторів прикордонної служби «Розсипне» у Луганській області.

Під час робочої поїздки на Луганщину Президент України Володимир Зеленський відвідав відділення інспекторів прикордонної служби «Розсипне».

Про це інформує пресслужба ОПУ.

Зеленський, зокрема, ознайомився з тактико-спеціальними заняттями прикордонників.

Фото: пресслужба ОПУ

Група швидкого реагування продемонструвала відбиття збройної провокації. Президент також оглянув зразки спеціальної техніки – автомобілі «Козак-2», «КрАЗ Кугуар», Land Rover та ознайомився з обладнанням спеціальної комплексної інформаційно-комунікаційної апаратної, яка призначена для забезпечення надійного зв’язку у польових умовах.

Фото: пресслужба ОПУ

Володимиру Зеленському продемонстрували зразки озброєння та прилади радіологічного контролю, які є у прикордонників.

Фото: пресслужба ОПУ

Також Глава держави оглянув приміщення мобільного польового шпиталю, розрахованого на прийом 60 пацієнтів. У режимі відеозв’язку Глава держави заслухав доповіді начальників прикордонних загонів.

Зеленський наголосив, що державний кордон – це перший рубіж, на якому держава має бути максимально ефективною.

«Жодного слабкого місця на кордоні не має бути. Для нас це не просто питання економіки та протидії контрабанді. Це стратегічне питання для національної безпеки України. Гібридне протистояння, яке продовжується, створює особливі загрози. І ми чи не єдині у Європі, хто справді вміє протидіяти таким загрозам. Ми вміємо бути сучасними, ми вміємо бути ефективними», – зазначив він.

Зеленський також висловив переконання, що Україна повністю відновить контроль над ділянкою кордону у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, посли Німеччини та Франції в Україні назвали відкриття нового пропускного пункту “Щастя” на Луганщині одним з конкретних результатів останнього саміту "Нормандської четвірки".

Новий контрольний пункт в’їзду-виїзду має розпочати роботу 10 листопада. Тут, зокрема, працюватиме відділення «Ощадбанку», пошта та Центр надання адміністративних послуг.