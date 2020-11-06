Дубінський заблокував розгляд законопроєкту Разумкова щодо КС на сьогоднішньому засіданні
Дубінський заблокував розгляд законопроєкту Разумкова щодо КС на сьогоднішньому засіданні
Вибори у США: Байден здобув перемогу у Мічигані та Вісконсині
Вибори у США: Байден здобув перемогу у Мічигані та Вісконсині
Політика Байдена і Трампа щодо України сильно відрізнятиметься, - Стівен Пайфер
Політика Байдена і Трампа щодо України сильно відрізнятиметься, - Стівен Пайфер
Бюджет новой коалиции?
Бюджет новой коалиции?
Михайло Жванецький помер (оновлено)
Михайло Жванецький помер (оновлено)
З 9 листопада вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні (оновлено)
З 9 листопада вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні (оновлено)
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Выборы президента США. Война судов
Выборы президента США. Война судов
​Британський таблоїд повідомив про плани відставки Путіна через хворобу Паркінсона, у Кремлі це заперечують
​Британський таблоїд повідомив про плани відставки Путіна через хворобу Паркінсона, у Кремлі це заперечують
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський назвав умову проведення виборів на Донбасі

Він повідомив, що відсутність безпечних умов виключає можливість проведення демократичних, цивілізованих, прозорих виборів.

Зеленський назвав умову проведення виборів на Донбасі
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведенню виборів на Донбасі має передувати звільнення окупованих територій та створення безпечних умов в їх межах.

Про це він заявив під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки на Донбас, повідомляє пресслужба голови держави.

"Я вважаю, що вибори потрібні, але це все ж таки не самоціль. Найголовніше – деокупація Донбасу, після чого можуть бути вибори. Якщо всі хотітимуть закінчити війну, вона точно закінчиться, і тоді така можливість є", - сказав Зеленський.

Він повідомив, що відсутність безпечних умов виключає можливість проведення демократичних, цивілізованих, прозорих виборів.

"Без нормальної безпекової ситуації туди не приїдуть спостерігачі, не будуть представлені всі партії… То про які вибори тоді говорити?" – зазначив він.

На думку Зеленського, покроковий мирний план, який Україна запропонувала до розгляду на засіданні Тристоронньої контактної групи, дає можливість "усе це зробити, щоб там навесні провести вибори".

"Але це не найголовніше питання", – підкреслив президент.

Нагадаємо, 5 листопада глава делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також