Зеленський назвав умову проведення виборів на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведенню виборів на Донбасі має передувати звільнення окупованих територій та створення безпечних умов в їх межах.

Про це він заявив під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки на Донбас, повідомляє пресслужба голови держави.

"Я вважаю, що вибори потрібні, але це все ж таки не самоціль. Найголовніше – деокупація Донбасу, після чого можуть бути вибори. Якщо всі хотітимуть закінчити війну, вона точно закінчиться, і тоді така можливість є", - сказав Зеленський.

Він повідомив, що відсутність безпечних умов виключає можливість проведення демократичних, цивілізованих, прозорих виборів.

"Без нормальної безпекової ситуації туди не приїдуть спостерігачі, не будуть представлені всі партії… То про які вибори тоді говорити?" – зазначив він.

На думку Зеленського, покроковий мирний план, який Україна запропонувала до розгляду на засіданні Тристоронньої контактної групи, дає можливість "усе це зробити, щоб там навесні провести вибори".

"Але це не найголовніше питання", – підкреслив президент.

Нагадаємо, 5 листопада глава делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.