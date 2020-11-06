У Києві станцію метро "Майдан Незалежності" зачиняли через повідомлення про мінування

Станцію київського метро "Майдан Незалежності" закрили через повідомлення про мінування.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Поїзди проходять без зупинки.

Інформацію підтвердила пресслужба метрополітену.

Оновлення. О 19:00 пресслужба метрополітену повідомила, що станцію "Майдан Незалежності" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

"Станцію та пересадку відчинено для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі!", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 3 листопада через повідомлення про мінування закрили станцію метро "Хрещатик".

Вранці того ж дня надійшло повідомлення про замінування ТРЦ "Глобус", який розташований на Майдані Незалежності.