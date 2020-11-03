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У Києві повідомили про замінування ТРЦ "Глобус"

Відвідувачів евакуювали, зараз триває перевірка приміщення.

У Києві повідомили про замінування ТРЦ "Глобус"
Фото: Патрульна поліція Києва

У Києві повідомили про замінування ТРЦ "Глобус", який розташований на Майдані Незалежності.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

За словами правоохоронців, на лінію 102 зателефонували із заявою про замінування ТРЦ.

Відвідувачів евакуювали, зараз триває перевірка приміщення.

Нагадаємо, у вересні у Києві через анонімний дзвінок про мінування закривали на вхід і вихід станції метро "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого". Також метро "мінували" на День незалежності. Закривали станції "Хрещатик" і "Майдан Незалежності". Повідомлення не підтвердилися.

У день виборів надійшли анонімні повідомлення про мінування 13 виборчих дільниць у низці областей України. Внаслідок перевірки жодне повідомлення не підтвердилося.

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