Власники авто на єврономерах під стінами Верховної Ради збираються на акцію-вимогу "За доступне розмитнення".

Фото: facebook/Авто Евро Сила

Відповідно до повідомлення організаторів акції, протестувальники черговий раз вимагають ухвалення законопроєкту №3704 про доступне розмитнення автомобілів на єврономерах.

Фото: facebook/Авто Евро Сила

Вони стверджують, що підставою "зібрання десятків тисяч людей з усієї України" стала "відсутність поступок зі сторони влади в питанні прийняття закону про доступне розмитнення, невиконання обіцянки зі сторони Президента України піти на зустріч простим людям та надати можливість їм розмитнити їхні автомобілі за доступними цінами".

Фото: facebook/Авто Евро Сила

Фото: facebook/Авто Евро Сила

Фото: facebook/Авто Евро Сила

Організатори акції нагадують, що 30 жовтня електронна петиція до президента з вимогою виконати обіцянку вирішити питання доступного розмитнення та перебування на території України автомобілів європейської реєстрації набрала необхідні 25 тисяч підписів.

"Станом на 2 листопада 2020 року питання прийняття закону про доступне розмитнення та знаходження на митній території України автомобілів європейської реєстрації не вирішено. Разом з цим, минулого тижня, а саме 28 жовтня 2020 року, уряд розширив повноваження поліції в частині вжиття заходів для виявлення випадків неправомірного керування транспортними засобами, щодо яких порушено окремі обмеження, встановлені Митним кодексом, що автоматично тягне за собою впровадження на дорогах митно-поліцейського терору водіїв, що їздять на автомобілях європейської реєстрації", - зазначають євробляхери.

Нагадаємо, що в листопаді 2018 року Верховна Рада внесла зміни до Митного кодексу, які стосуються ввезення транспортних засобів на територію України. Вони передбачають істотне підвищення штрафних санкцій за незаконне використання автомобіля на іноземній реєстрації.

Штрафи за статтею 470 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі "транзит", які раніше максимально становили 8500 гривень (понад 10 днів), підвищені за такою шкалою: прострочення 10-20 днів - 8500 гривень, 20-30 днів - 85 тисяч гривень, понад 30 днів - 170 тисяч гривень.

Те саме зробили зі штрафами за статтею 481 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі "тимчасового ввезення". Раніше вони максимально становили 17 тисяч гривень, а зросли до 17 тисяч (10-20 днів), 85 тисяч (20-30 днів) і 170 тисяч (понад 30 днів).

У грудні 2019-го Рада відтермінувала введення збільшених штрафів за порушення ввезення авто на єврономерах. Штрафи досі не діють.