У заміському будинку в Київській області поліція затримала "злодія в законі" на прізвисько "Магало". Наразі 46-річного уродженця Грузії поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Зазначається, що у липні 2020 року чоловіку було відмовлено в отриманні громадянства України. Після цього він зник з поля зору спецслужб.

"Магало" вже має за плечима кримінальний досвід. Його та його поплічника було засуджено за скоєння на території Київщини озброєного нападу на родину підприємця, під час якого вони силою відібрали 150 тисяч доларів США.

Зловмисника було затримано в результаті спецоперації 31 жовтня.

"Наразі «злодія в законі» на прізвисько «Магало» поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства у Волинській області. Вирішується питання щодо його примусового видворення за межі України", - зазначають у поліції.

Раніше глава Нацполіції Ігор Клименко повідомляв, що у світі налічується близько 450 "ворів у законі", в Україні осіли 10%.