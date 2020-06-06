Глава Нацполиции: в мире насчитывается около 450 "воров в законе", в Украине осели 10%

Они влияют на массовые мероприятия и дестабилизируют обстановку в стране.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что в мире насчитывается около 450 "воров в законе", из них в Украине осели 10%. Об этом он сказал 5 июня в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"В мире есть где-то 450 воров в законе, в Украину заезжает около 50, и очень часто они управляют преступным организациями на расстоянии. Из Турции, Кипра, Греции и так далее. Вдумайтесь, 10% воров в законе осели в Украине", - сказал Клименко.

По его словам, сейчас в стране находятся 15-20 "воров в законе", большинство из них - иностранцы. Клименко отметил, что они не имеют украинского паспорта – он или поддельный, или оформлен на другого человека.

Глава Нацполиции также подчеркнул, что эти люди могут влиять на социально-политическую обстановку в стране.

"Все криминальные группировки работают на воров в законе. Более того, деньги, которые идут от преступной деятельности каждой уголовной группировки, оседают у воров в законе. Поэтому эти лица имеют возможность влиять на социально-политическую и социально-экономическое положение государства. Они влияют и на массовые мероприятия, и могут дестабилизировать обстановку как в отдельном регионе за эти деньги, так и в государстве в целом", - рассказал Клименко.

Напомним, на прошлой неделе Рада включила в Уголовный кодекс понятия "вор в законе" и "сходка". Законопроект приняли во втором чтении и в целом голосами 236 народных депутатов.

"Вором в законе" будет считаться человек, который благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям осуществляет преступное влияние, за которое будут наказывать тюрьмой на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что за год в Украине задержали 21 "вора в законе".