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"Минера" моста Метро в Киеве перевели в психбольницу из-за риска суицида

Ранее его арестовали на 60 суток с правом внесения залога.

"Минера" моста Метро в Киеве перевели в психбольницу из-за риска суицида
Фото: facebook/Artem Shevchenko

Виталия Ткаленко, который был арестован на 60 суток за ложное сообщение о минировании моста Метро в Киеве, перевели из СИЗО в специализированное психиатрическое учреждение. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает УНИАН.

"Вчера состоялось экстренное судебное заседание по изменению меры пресечения, где было принято решение изменить меру пресечения с содержания под стражей на помещение в учреждение для оказания психиатрической помощи", - рассказала Максимец.

По ее словам, согласно предыдущему решению суда, Ткаленко должен был до внесения залога находиться в СИЗО. Но там его осмотрел фельдшер и "обнаружил склонность к суициду".

После этого в СИЗО была вызвана "скорая помощь", врачи которой выдали свое заключение, согласно которому подозреваемому лучше находиться под наблюдением врачей для его собственной безопасности, а также безопасности людей, которые должны были находиться с ним в камере.

Максимец отметила, что уже после 16 часов в пятницу подозреваемый был помещен в специализированную психиатрическую больницу в Глевахе Киевской области, где он будет находиться до 29 июля. Она добавила, что в случае необходимости мера пресечения может быть продлена.

Вскоре должна быть проведена психолого-психиатрическая экспертиза состояния подозреваемого.

Напомним, 1 июня 32-летний житель Киева Виталий Ткаленко позвонил в полицию с угрозой взорвать мост Метро в Киеве. Мужчину задержали. Оружия или взрывчатки у него не обнаружили. 

Мужчина объяснил свое поведение тем, что хотел привлечь внимание к проблемам в его жизни. 

3 июня суд избрал Ткаленко меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога в 315,3 тыс. грн.

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