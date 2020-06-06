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Движение городской электрички в Киеве частично возобновят с 8 июня

Поезда будут курсировать в часы "пик", а также по субботам и воскресеньям.

Движение городской электрички в Киеве частично возобновят с 8 июня
Фото: kievcity.gov.ua

Движение городской электрички в Киеве частично возобновят с 8 июня. Об этом сообщили в Киевпастрансе

"С 8 июня возобновляется движение городских электропоездов по направлениям "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном: "Станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина", - говорится в сообщении.

Поезда будут курсировать в часы "пик", а также по субботам и воскресеньям.

Отмечается, что о восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов Киевским железнодорожным кольцом будет сообщено дополнительно.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что городская электричка возобновит работу с 1 июня. В Киевпастрансе перенесли дату, поскольку моторвагонное депо "Фастов-1" на время карантина приостанавливало работу и сотрудники предприятия не успели выполнить ремонт электропоездов.

Напомним, городская электричка была создана в 2011 году. Под нее на баланс "Киевпастранса" передали 10 электропоездов.

В 2019 году "Укрзализныця" предложила вернуть городскую электричку Киева на свой баланс и интегрировать ее в систему пригородных перевозок Kyiv City Express.

Компания планирует провести полное обновление железнодорожного пригородного сообщения с Киевом и создать качественное пригородное ж/д сообщение киевского региона со столицей. Городская электричка должна стать его частью.

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