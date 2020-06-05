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Наев анонсировал масштабные военные учения в конце лета

По завершении военных учений Командование Объединенных сил будет считаться таким, что готово к выполнению задач в полном объеме.

Наев анонсировал масштабные военные учения в конце лета
Сергей Наев
Фото: mil.gov.ua

Командование Объединенных сил ВСУ сейчас проходит завершающий этап слаживания и планирует отработать все нюансы новой системы управления во время учений в конце лета - начале осени.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

"Командование Объединенными силами - это тот орган, который будет осуществлять управление применения Вооруженных сил, другими составляющими сектора безопасности и обороны в случае масштабного вторжения в Украину или любых других локальных конфликтов. Сейчас командование Объединенных сил проходит завершающий этап слаживания, то есть подготовки к управлению. Мы выполняем отдельные локальные задачи и в конце лета - начале осени состоятся крупные учения, в ходе которых мы будем полным образом осуществлять управление соответствующими группировками войск", - сказал Наев агентству Укринформ.

Он пояснил, что по завершении военных учений Командование Объединенных сил будет считаться таким, что готово к выполнению задач в полном объеме.

Наев не исключил, что в случае принятия соответствующего решения Командование ОС ВСУ, возможно, получит функцию управления Операцией Объединенных сил на востоке Украины.

Напомним, Сергей Наев назначен Командующим Объединенных сил ВСУ 28 марта 2020 года. С марта 2018 по май 2019 года он командовал операцией на Донбассе.

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