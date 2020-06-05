Минобороны Украины: кадровые военные РФ приехали на Донбасс для инструктажа саперов и снайперов

Россия тренирует свои войска в условиях реальных боевых действий на территории Украины.

Группы российских инструкторов-кадровых военных Вооруженных сил РФ прибыли на Донбасс для проведения инструкторских занятий и учебных сборов с разведчиками, саперами, снайперами и личным составом других специальностей.

Они приехали в начале июня через неподконтрольный украинскому правительству участок границы. Такие данные украинской разведки сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Руководство Вооруженных сил России продолжает использовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей для совершенствования навыков профессионального мастерства в реальных боевых условиях российских разведывательных подразделений, снайперов и групп специальных назначений", - добавили в Минобороны.

Напомним, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя минометы калибра 120 мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.