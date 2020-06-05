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В Киеве нашли коронавирус у директора школы

За сутки COVID-19 подтвердили у 82 жителей столицы.

В Киеве нашли коронавирус у директора школы
Фото: facebook.com/school197

В Киеве нашли коронавирус у директора одной из школ на Никольской Борщаговке, сообщил на ежедневном брифинге в пятницу мэр Виталий Кличко.

"Вчера в Департамент образования поступила информация о подтвержденный случай заболевания коронавирусом у директора столичной школы №197. Директора госпитализировали в больницу. В этой школе работают больше 120 учителей, руководителей кружков и технических работников", - рассказал он.

По его словам, накануне директор посещала департамент, общалась с руководителями еще шести школ.

В трех из них собираются проводить внешнее независимое оценивание. Поэтому туда направили инспекцию Госпродпотребслужбы и управления образования для установления контактных лиц.

В целом за сутки в столице Украины количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось на 82 человека. Умерли четверо пациентов.

"Впервые у нас такое количество летальных случаев в сутки", - подчеркнул Кличко.

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