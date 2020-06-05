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Киев и еще семь областей не готовы открывать рестораны, - главный санврач Украины

Эти регионы не прошли "по индикаторам заболеваемости".

Киев и еще семь областей не готовы открывать рестораны, - главный санврач Украины
Фото: EPA/UPG

В Киеве и еще семи областях рестораны пока не могут обслуживать посетителей в закрытых помещениях.

Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передают "Українськi Новини".

"Сегодня 5 июня. Сегодня постановлением Кабинета Министров разрешается открывать учреждения общественного питания с посещением клиентов внутри помещений. В то же время, по индикаторам у нас сегодня не проходят по заболеваемости Киев, Волынская область, Житомирская область, Львовская область, Ровенская область и Черновцы. По тестированию не проходит Донецк и Луганск", - сказал он.

По словам Ляшко, в этих областях комиссии по вопросам техногенно-экологической ситуации и чрезвычайным ситуациям должны запретить открытие ресторанов.

Напомним, 13 мая в Киеве в рамках смягчения карантина открылись рестораны, магазины и парикмахерские при условии, что можно собираться группами до 8 человек.

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