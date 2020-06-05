Виктор Ляшко не исключает, что в Киеве запретят полноценно открывать кафе и рестораны с 5 июня
Виктор Ляшко не исключает, что в Киеве запретят полноценно открывать кафе и рестораны с 5 июня
Кулеба назвал возможные компромиссы по Донбассу и Крыму
Кулеба назвал возможные компромиссы по Донбассу и Крыму
Новые правила для борделей в Германии, запрет секса в Британии, протесты в США. Как западный мир выходит из карантина
Новые правила для борделей в Германии, запрет секса в Британии, протесты в США. Как западный мир выходит из карантина
Закон 1210: новые правила для бизнеса в Украине
Закон 1210: новые правила для бизнеса в Украине
У Приватбанка произошел сбой в работе "Приват24"
У Приватбанка произошел сбой в работе "Приват24"
В Украине за сутки подтвердили 588 новых случаев заболевания коронавирусом (обновлено)
В Украине за сутки подтвердили 588 новых случаев заболевания коронавирусом (обновлено)
“Все прошло гуд”, - Виктор Ляшко рассказал про вчерашний поход с Зеленским в кафе
“Все прошло гуд”, - Виктор Ляшко рассказал про вчерашний поход с Зеленским в кафе
Степанов объяснил, с чем связано увеличение суточного прироста заболевших COVID-19 в Украине
Степанов объяснил, с чем связано увеличение суточного прироста заболевших COVID-19 в Украине
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Возле Рады мужчина пытался совершить самоподжог

Он не успел причинить себе большого вреда.

Возле Рады мужчина пытался совершить самоподжог
Фото: Макс Требухов

На митинге возле Верховной Рады мужчина пытался совершить самоподжог.

Как сообщает "Укринформ", мужчина - предприниматель из Новой Каховки. Он не успел причинить себе большого вреда. Кожа на плечах и туловище мужчины сильно покраснела, но сильно не пострадала.

Ему оказали медицинскую помощь.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, что это второй подобный случай с начала года. В конце февраля на пикете под Офисом президента мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог. Пламя быстро сбили, мужчина остался жив, но получил ожоги.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также