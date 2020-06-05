На митинге возле Верховной Рады мужчина пытался совершить самоподжог.

Как сообщает "Укринформ", мужчина - предприниматель из Новой Каховки. Он не успел причинить себе большого вреда. Кожа на плечах и туловище мужчины сильно покраснела, но сильно не пострадала.

Ему оказали медицинскую помощь.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, что это второй подобный случай с начала года. В конце февраля на пикете под Офисом президента мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог. Пламя быстро сбили, мужчина остался жив, но получил ожоги.