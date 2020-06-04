Госавиаслужба обнародовала правила для аэропортов в условиях карантина

Государственная авиационная служба обнародовала требования к аэропортам Украины для возобновления полетов в условиях противодействия распространению коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди основных требований:

доступ к терминалам аэропорта максимально ограничен для пассажиров, членов экипажа и персонала;

физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), усиленные гигиенические процедуры и уборки;

отсутствие очередей в местах с высокой концентрацией пассажиров;

мобильная регистрация, бесконтактная посадка.

Кроме того, в авиаслужбе отмечают, что все присутствующие в аэропорту должны носить защитные маски, а персонал также должен быть в перчатках.

Рекомендуется проводить температурный скрининг пассажирам, которые улетают и прибывают в терминал. Для доставки пассажиров к самолетам Госавиаслужба советует эксплуатантам увеличить количество автобусов.

Напомним, Украина с 28 марта полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного. 3 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что внутреннее авиасообщение возобновится 5 июня, а международное - 15-го.