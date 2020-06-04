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Госавиаслужба обнародовала правила для аэропортов в условиях карантина

Внутреннее авиасообщение возобновится 5 июня, международное - 15-го.

Госавиаслужба обнародовала правила для аэропортов в условиях карантина
Фото: Микола Анацький//mvs.gov.ua

Государственная авиационная служба обнародовала требования к аэропортам Украины для возобновления полетов в условиях противодействия распространению коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди основных требований:

  • доступ к терминалам аэропорта максимально ограничен для пассажиров, членов экипажа и персонала;
  • физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), усиленные гигиенические процедуры и уборки;
  • отсутствие очередей в местах с высокой концентрацией пассажиров;
  • мобильная регистрация, бесконтактная посадка.

Кроме того, в авиаслужбе отмечают, что все присутствующие в аэропорту должны носить защитные маски, а персонал также должен быть в перчатках.

Рекомендуется проводить температурный скрининг пассажирам, которые улетают и прибывают в терминал. Для доставки пассажиров к самолетам Госавиаслужба советует эксплуатантам увеличить количество автобусов.

Напомним, Украина с 28 марта полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного. 3 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что внутреннее авиасообщение возобновится 5 июня, а международное - 15-го.

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