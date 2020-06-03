Премьер Армении заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Премьер Армении заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Євгенія Кравчук: «Уряд Гончарука був менш досвідченим, але він був більш "своїм"»
Євгенія Кравчук: «Уряд Гончарука був менш досвідченим, але він був більш "своїм"»
В аппарате Минздрава обнаружили первый случай заболевания COVID-19
В аппарате Минздрава обнаружили первый случай заболевания COVID-19
Украина готовится открыть первые КПВВ на Донбассе после 10 июня
Украина готовится открыть первые КПВВ на Донбассе после 10 июня
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
ГлавнаяОбществоЖизнь

Внутренние авиаперелеты в Украине смогут возобновиться с 5 июня

Международные перевозки начнут работу с 15 июня. 

Внутренние авиаперелеты в Украине смогут возобновиться с 5 июня
Фото: Facebook Ukraine International Airlines UIA

Внутренние авиаперелеты в Украине смогут возобновиться с 5 июня. Об этом на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишут "Українські новини"

"С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты... Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри заведений", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что дальнейшие ослабления карантинных ограничений стали возможны благодаря стабильной эпидемиологической ситуации в ряде областей.

При этом сохранятся правила соблюдения социальной дистанции и дезинфекции. Также в силе остается план по возобновлению международных авиаперевозок с 15 июня.

Напомним, что международное авиасообщение в Украине было прекращено с 17 марта. 27 мая министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что пассажирские авиаперелеты предварительно планируют возобновить с 15 июня. 

Авиакомпания МАУ заявила, что планирует восстановить среднемагистральные рейсы в другие страны с 15 июня, а дальнемагистральные - с апреля 2021 года.

Столичный аэропорт им. Сикорского сообщил, что его рейсы возобновляются с 16 июня. Направления, по которым восстанавливается авиасообщение уже с 16 июня - Belavia - Минск, LOT - Варшава, WizzAir - Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лисабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданськ (Польша). 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также