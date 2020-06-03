Внутренние авиаперелеты в Украине смогут возобновиться с 5 июня. Об этом на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишут "Українські новини".

"С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты... Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри заведений", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что дальнейшие ослабления карантинных ограничений стали возможны благодаря стабильной эпидемиологической ситуации в ряде областей.

При этом сохранятся правила соблюдения социальной дистанции и дезинфекции. Также в силе остается план по возобновлению международных авиаперевозок с 15 июня.

Напомним, что международное авиасообщение в Украине было прекращено с 17 марта. 27 мая министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что пассажирские авиаперелеты предварительно планируют возобновить с 15 июня.

Авиакомпания МАУ заявила, что планирует восстановить среднемагистральные рейсы в другие страны с 15 июня, а дальнемагистральные - с апреля 2021 года.

Столичный аэропорт им. Сикорского сообщил, что его рейсы возобновляются с 16 июня. Направления, по которым восстанавливается авиасообщение уже с 16 июня - Belavia - Минск, LOT - Варшава, WizzAir - Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лисабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданськ (Польша).