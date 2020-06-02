Украинские военные на провокации не поддались.

Во вторник, 2 июня, российские оккупационные войска целенаправленно вели огонь по позициям украинских военных из жилых кварталов населенных пунктов на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Оккупанты использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

В частности, оккупанты выпустили 13 мин 82-го калибра с северной части села Новоласпа. Из артиллерийской системы 152-мм калибра, установленной рядом с домами мирных жителей Староласпа, враг произвел три выстрела в сторону Старогнатовки.

Кроме этого, российские наемники разместили минометы калибра 82 мм на границе участка разведения №3 Петровское и обстреляли украинские опорные пункты неподалеку Богдановки.

Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

По словам украинских военных, за счет такой провокаций пророссийские террористы пытались заставить украинских военных открыть огонь по жилым домам. Однако Объединенные силы на провокацию не поддались.

"Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре. Такое поведение присуще исключительно оккупационным войскам", - заверили в штабе.

В вечерней сводке штаба ООС сообщалось, что боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский военный получил ранение.