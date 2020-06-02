​Шмыгаль обсудил варианты смягчения карантина с представителями Всеукраинского совета церквей

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, в ходе которой обсуждалось функционирование храмов в период карантина.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

"Надеюсь, мы будем и дальше смягчать условия по мере того, как будет снижаться заболеваемость. Мы действительно хотим, чтобы наш карантин был адаптивный и эффективный и мы вернулись к привычной жизни", - отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что сейчас идет период адаптивного карантина, а с 22 мая - в регионах, где произошло его ослабление, стало возможным проведение религиозных обрядов при условии соблюдения всех мер превенции.

"Однако, надо понимать, что все это происходит при обстоятельствах, когда пандемию еще не побороли. Количество больных в Украине вышло на так называемое "плато". 300-400 человек заболевают ежедневно, и это примерно равно количеству людей, выздоравливающим ежедневно, но мы все еще не имеем отрицательной динамики, и поэтому нужно соблюдать меры безопасности", - подчеркнул премьер.

Он также заверил, что правительство стремится "создать все возможные в нынешних обстоятельствах условия для наиболее полного осуществления соответствующих обрядов и богослужений".

Фото: kmu.gov.ua

Представители религиозных организаций, в свою очередь, предоставили ряд своих предложений по ослаблению карантина для религиозных организаций, по упрощению оформления гуманитарной помощи, а также подняли вопрос государственной семейной политики, роли церквей в привлечении инвестиций в Украину.

Глава правительства поддержал инициативу проводить такие встречи раз в квартал.

Напомним, с 22 мая в Украине начался второй этап смягчении карантина. Среди прочего, было разрешено проведение массовых мероприятий, в том числе религиозных, с участием более 10 человек.