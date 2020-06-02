​Снайпер боевиков ранил украинского военного под Марьинкой

Украинский военнослужащий получил ранение возле Марьинки Донецкой области в ходе обстрела со стороны российских наемников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Сегодня, 2 июня, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Так, вблизи населенного пункта Марьинка пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил дали оккупантам достойный ответ из имеющегося вооружения. Потери противника уточняются.

Напомним, ранее оккупационные войска обстреляли из противотанковых гранатометов позиции рядом с Майорском.