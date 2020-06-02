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Возле Кабмина устроили митинг с требованием разрешить работу ресторанов

Отрасль еще неделю будет находиться на карантине.

Фото: Макс Требухов

Украинская ресторанная ассоциация во вторник устроила митинг возле Кабинета министров с требованием разрешить работу ресторанов в помещениях.

Как сообщает корреспондент LB.ua, несколько десятков человек, представляющих разные рестораны и сетевые заведения, пришли под Дом правительство, чтобы донести "серьезность требований отрасли накануне голосования на заседании Кабмина по возобновлению работы ресторанов в залах".

Митингующие принесли с собой кастрюли с крышками, чтобы греметь по ним ложками и черпаками, а также плакаты со слоганами "Пора шастать по ресторанам", "Все хотят быть Велюр", "Думай-те! Открывай-те!", "Мы безопасней, чем метро и маршрутки", "Нас миллион, дайте работать!", "Вы сделали нас вместе".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, что, согласно постановлению Кабинета министров об адаптивном карантине, работа ресторанов в помещениях будет разрешена с 10 июня. Сейчас - на фоне необычно холодной погоды - они могут работать только на вынос либо в формате летних площадок и под навесами.

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