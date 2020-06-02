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Под Белым домом силовики резиновыми пулями и слезоточивым газом разогнали митинг

Администрация Трампа объяснила это необходимостью расчистить улицы перед комендантским часом.

Под Белым домом силовики резиновыми пулями и слезоточивым газом разогнали митинг
Фото: EPA/UPG

В США силовики разогнали митинг под Белым домом при помощи слезоточивого газа и задействования оружия с резиновыми пулями, пишет Reuters

В администрации Трампа объяснили это решение необходимостью расчистит улицы перед комендантским часом. 

Акции протеста и массовые беспорядки продолжились и в других местах. Демонстранты подожгли торговый центр в Лос-Анджелесе и разграбили магазины в Нью-Йорке.

"Мэры и губернаторы должны создать подавляющее правоохранительное присутствие, пока насилие не будет подавлено. Если город или штат откажется предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей, то я разверну военную службу Соединенных Штатов и быстро решу для них проблему", - заявил президент США.

В агентстве отметили, что демонстрантов под Белым домом разогнали, чтобы Трамп попал из него в епископальную церковь Святого Иоанна, где позировал для фото со своей дочерью Иванкой и генпрокурором США Уильямом Барром. 

Председательствующий епископ епископальной церковной епархии в Вашингтоне Мишель Карри был среди тех, кто критиковал использование Трампом исторической церкви для фотографирования.

"При этом он использовал здание церкви и Библию в партизанских политических целях", - написал он в Twitter. 

Через несколько часов после скандалов в Вашингтоне тысячи людей прошли по улицам Бруклина, выкрикивая "справедливость сейчас!", их поддерживали некоторые автомобилисты.  

Телевидение показывало, как толпы разбивают окна и грабят роскошные магазины вдоль Пятой авеню в Манхэттене - это происходило до 11 часов вечера, то есть до комендантского часа. Мэр Билл де Блазио сказал, что комендантский час будет перенесен на 8 часов вечера. 

Помимо этого, двое полицейских были сбиты автомобилем на демонстрации в Буффало, штат Нью-Йорк, в понедельник вечером. Неизвестно, был ли инцидент преднамеренным. 

Напомним, что афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая после того, как белый полицейский на протяжении почти 10 минут душил его коленом. 46-летний мужчина просил о помощи, пока не потерял сознание. Информация об убийстве стала известна общественности благодаря видеозаписям, сделанным прохожими. Полицейский, который его совершил, арестован. Ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Эта трагедия вызвала волну протестов по всему США. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах был введен комендантский час и задействована Национальная гвардия. 

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