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Трюдо выступил против участия России в G7

Против предложения Трампа также выступила Великобритания.

Трюдо выступил против участия России в G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил против участия Российской Федерации в очередной встрече лидеров "Большой семерки".

Таким образом он прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа о приглашении России к участию в G7.

"Россия была исключена из G7 после вторжения в Крым и она продолжает пренебрегать международными правилами и нормами, поэтому она не состоит в G7 и продолжит находится вне этой группы", - цитируют премьера Канады местные СМИ.

Также против предложения Трампа, высказанного 31 мая, выступила Великобритания, допустив возможность приглашения России в качестве гостя.

1 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не известно, на каких условиях Трамп намерен пригласить Россию к участию в саммите.

Россию перестали приглашать на саммиты G8 после аннексии Крыма. В августе 2019 года Трамп выступил за возвращение России в «Большую семерку» и допустил участие Путина в мероприятии в качестве гостя. 

После заявления американского лидера палата представителей конгресса США приняла резолюцию против включения России в G7

Сейчас в объединение входят США, Германия, Великобритания, Италия, Франция, Канада и Япония.

Год назад Трамп уже заявлял о своем желании пригласить на G7 в 2020 году президента России Владимира Путина. Тогда эти слова также раскритиковал Джастин Трюдо и представители Евросоюза.

Изначально саммит был запланирован на 10 июня, но позднее стало известно о планах США перенести мероприятие. В качестве возможной даты советник Трампа Роберт О'Брайен называл конец июня.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что решил отложить проведение саммита «Большой семерки» с июня по меньшей мере до сентября и планирует пригласить на него еще четыре страны, в том числе РФ.

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