Суд обязал Офис генпрокурора расследовать поездку Медведчука, Кузьмина и Рабиновича в Россию как госизмену

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора открыть уголовное производство по факту государственной измены в связи с поездкой 6 депутатов Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в марте этого года в Москву (Россия).

Об этом говорится в материалах суда.

Согласно материалам, один из депутатов Рады подал заявление в Офис генерального прокурора, в которой просил расследовать уголовное преступление по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена) в связи с поездкой 10 марта в Москву на переговоры с депутатами Государственной Думы Российской Федерации по урегулированию конфликта на Донбассе депутатов Рады Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Александра Колтуновича, Рената Кузьмина и Татьяны Плачковой, где они провели встречу с членами Госдумы.

При этом, Офис генпрокурора не внес данные в Единый реестр досудебных расследований.

В связи с этим, депутат Рады подал иск в суд, который обязал Офис генпрокурора открыть уголовное производство по указанному факту.

Напомним, глава политсовета ОПЗЖ, народный депутат Украины Виктор Медведчук 10 марта в Москве провел встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Госдумы Вячеславом Володиным.

Перед этим делегация ОПЗЖ в составе Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Александра Колтуновича, Рената Кузьмина и Татьяны Плачковой провели встречу со членами Госдумы Российской Федерации.

Нынешний состав Госдумы признан Верховной Радой нелегитимным.