Формат учений "Си-Бриз-2020" изменится из-за коронавируса

Маневров на суше в этом году не будет.

Формат украинско-американских учений "Си-Бриз-2020" изменится из-за коронавируса, сообщила пресс-служба Военно-морских сил.

Маневры решили проводить исключительно в морской фазе с привлечением авиации. Основное внимание будет уделено отработке безопасности операций в море, среди которых противолодочная, противокатерная, противовоздушная оборона. Участие в "Си Бриз-2020" примут около десяти стран, а одной из особенностей будет привлечение к учениям кораблей постоянной группы НАТО.

"В мае в связи с пандемией были предложены изменения в формат «Си Бриз-2020», наши партнеры полностью поддержали такую инициативу, и во время финальной конференции [26-29 мая], совместными усилиями был доработан формат украинского-американских учений, с учетом новых требований. Это даст возможность провести мероприятия без угрозы для здоровья личного состава стран-участниц", - пояснил временно исполняющий обязанности командующего подготовки Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Алексей Доскато.

Напомним, что "Си-Бриз" в 2019 году прошли при участии 900 военных из восьми разных стран. Были задействованы 30 кораблей, в том числе впервые судно обеспечения USNS Yuma, и 30 летательных аппаратов.