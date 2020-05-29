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В Николаеве восстановили катер "Никополь" после российского плена

МБАК отправился к месту постоянной дислокации.

В Николаеве восстановили катер "Никополь" после российского плена
Фото: ukroboronprom.com.ua

Николаевский судостроительный завод восстановил боеспособность малого бронированного артиллерийского катера "Никополь", который был захвачен россиянами возле Керченского пролива в 2018 году.

Пресс-служба "Укроборонпрома" сообщила, что он уже прошел военную приемку и отправился из акватории завода в Одессу.

Ремонтные работы на МБАК "Никополь" начались в феврале 2020 года. За это время специалисты Николаевского судостроительного завода провели ремонт наружной обшивки подводной части катера, винто-рулевых комплексов, протекторной защиты, донно-бортовой арматуры и судовых систем и оборудования. Кроме того, на заводе восстановили электросистемы и электрооборудования МБАКа, заново покрасили катер.

Катер "Никополь" захватили россияне в районе Керченского пролива во время похода из Одессы в Мариуполь в ноябре 2018 года. Через год, в ноябре 2019 года, Россия вернула Украине "Никополь", вместе с другим бронированным катером и рейдовым буксиром, в поврежденном состоянии.

Буксир "Яны Капу" был восстановлен собственными силами флота, а катер "Бердянск", получивший пробоины во время захвата, еще не отремонтировали.

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