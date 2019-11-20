​Командующий ВМС о состоянии возвращенных кораблей: поснимали даже унитазы и плафоны

Воронченко сообщил, что суда прибудут в Очаков около 16:00.

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко рассказал о состоянии захваченных Россией военных кораблей, которые накануне вернули украинской стороне.

Об этом сообщил в телефонном комментарии "4 каналу".

По словам Воронченко, россияне сняли с кораблей все что только можно, включая унитазы и плафоны.

"Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян", - заявил он.

По словам Воронченко, корабли только сейчас подходят к территориальным водам. Ожидается, что в Очаков они прибудут примерно к 16:00.

Напомним, три украинских корабля "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" с 24 членами экипажей были обстреляны и захвачены 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Генеральный штаб ВСУ опубликовал запись переговоров российских военных, которые участвовали в захвате. На этих записях говорится, что команда таранить украинский буксир "Яны Капу" поступила от руководства Пограничной службы ФСБ России. Российский корабль "Дон" совершил два "навала", однако малые бронированные катера под таран не попали, поскольку оказались слишком маневренными. Зато во время одной из попыток "Дон" протаранил другой российский корабль "Изумруд".

Моряки вернулись домой 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины захваченные корабли еще 25 мая. Россия это требование игнорировала, как и требования Украины. Воронченко говорил, что Россия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии.

18 ноября сообщалось, что Россия вернула Украине суда. Министр обороны Андрей Загороднюк расценил этот шаг как выполнение решения Морского трибунала.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский пришел на встречу с премьер-министром Чехии небритым "из-за суеверий". Он пообещал побриться после возвращения захваченных кораблей.