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Освобожденный украинский моряк Варимез сыграл свадьбу в Одесской области

Новобрачные расписались в Болгардском районном РАГСе.

Освобожденный из российского плена украинский моряк Владимир Варимез в прошедшие выходные женился на своей девушке Инне Москалец.

Новобрачные расписались в Болгардском районном РАГСе, пишет Думская.

Инна учится в Киевском военном колледже, Владимир - в Одесском военно-морском институте.

Во время боестолкновения в Керченском проливе 25 ноября 2018 года старший матрос Владимир Варимез находился на борту буксира "Яны Капу" в качестве радиотелеграфиста.

Напомним, в конце октября женился освобожденный украинский моряк Беспальченко. Виктор и его невеста Татьяна летом расписались в московском СИЗО, а свадьбу сыграли в Херсонской области.

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