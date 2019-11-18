Сегодня,18 ноября около 11 часов, на службу 102 поступило сообщение о тройном ДТП на Броварском проспекте (Русановский мост). Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

По предварительной информации, в результате ДТП травмировались водитель и пассажир автомобиля Skoda, который столкнувшись с Renault отбросило на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с Nissan.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для установления всех деталей ДТП. Травмированных участников медики госпитализировали в больницу.

Напомним, в Киевской области поезд снес легковушку, выехавшую на переезд на красный свет. Потерпевшая жива, но получила серьезные травмы. С политравмой, многочисленными ушибами, переломом ребер и открытой черепно-мозговой травмой она доставлена в реанимацию.