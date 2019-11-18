В Киеве за месяц патрулирования полосы общественного транспорта выписали 4,4 млн грн штрафов

В Киеве полицейские по результатам патрулирования полосы движения общественного транспорта в течение месяца вынесли 8 600 постановлений на общую сумму штрафов 4 млн 400 тыс. грн. Об этом сообщил пресс-центр КГГА.

"Мы уже можем отчитаться о первых результатах мероприятий по усилению контроля трафика главных узлов и улиц Киева. В частности, доказало свою эффективность патрулирование полос общественного транспорта. Как видим, результаты потрясающие. Мы работаем совместно с полицией в часы пик утром и вечером - с 7:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00. Всего за месяц (с 15 октября по 14 ноября) вынесено 8,6 тыс. постановлений на почти 4,5 млн грн", - подчеркнул советник Киевского городского главы Максим Бахматов.

Напомним, 29 октября Верховная Рада ввела штраф за перевозку детей без автокресла. Соответствующий законопроект поддержали 332 нардепа.

Первый штраф за нарушение правил перевозки детей будет составлять 30 необлагаемых минимумов доходов граждан - 510 гривен. Повторное подобное нарушение в течение 1 года повлечет штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - 850 гривен.