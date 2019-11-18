Из-за тумана аэропорт "Одесса" перенаправил один самолет в Киев и задержал 4 рейса

Рейс из Тель-Авива перенаправили в аэропорт "Борисполь".

Международный аэропорт "Одесса" в понедельник задержал четыре рейса и отправил один самолет на посадку в Киев из-за сильного тумана. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Задержаны рейсы из Стамбула (Turkish Airlines), в Прагу (Czech Airlines), а также 2 рейса из Киева (МАУ).

Рейс из Тель-Авива (МАУ) перенаправили в аэропорт "Борисполь".

Напомним, 1 октября в аэропорту "Одесса" из-за сильного ветра вовремя не смогли приземлиться восемь самолетов. Некоторые самолеты вернулись в город вылета, остальные ушли на запасные аэродромы.