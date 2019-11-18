Рада проголосовала за увольнение Трубы
Рада проголосовала за увольнение Трубы
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
Сборная Украины вырвала ничью в последнем матче отбора на Евро-2020 (обновлено)
Сборная Украины вырвала ничью в последнем матче отбора на Евро-2020 (обновлено)
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей и хоккеиста с украинскими корнями
В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей и хоккеиста с украинскими корнями
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами
МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами
ГлавнаяОбществоЖизнь

Из-за тумана аэропорт "Одесса" перенаправил один самолет в Киев и задержал 4 рейса

Рейс из Тель-Авива перенаправили в аэропорт "Борисполь".

Из-за тумана аэропорт "Одесса" перенаправил один самолет в Киев и задержал 4 рейса
Одесский аэропорт
Фото: Ruslan Forostyak\Facebook

Международный аэропорт "Одесса" в понедельник задержал четыре рейса и отправил один самолет на посадку в Киев из-за сильного тумана. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Задержаны рейсы из Стамбула (Turkish Airlines), в Прагу (Czech Airlines), а также 2 рейса из Киева (МАУ).

Рейс из Тель-Авива (МАУ) перенаправили в аэропорт "Борисполь".

Напомним, 1 октября в аэропорту "Одесса" из-за сильного ветра вовремя не смогли приземлиться восемь самолетов. Некоторые самолеты вернулись в город вылета, остальные ушли на запасные аэродромы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также