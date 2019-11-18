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В ПЦУ заявили, что биометрический паспорт - не "печать антихриста"

Церковь развенчала популярный миф о современных документах. 

В ПЦУ заявили, что биометрический паспорт - не "печать антихриста"
Фото: business.ua

Православная Церковь Украины не осуждает использование биометрических паспортов, поскольку они являются одним из проявлений научного и технологического прогресса. Об этом сообщили на официальной странице ПЦУ в Facebook.

Представтели ПЦУ подчеркнули, что никаких религиозных оснований у биометрических паспортов нет.

"Господь не зря наделил человека даром свободы выбора. То, что известно из Писания, как "печать антихриста", может быть принято только по осознанному выбору человека, который отречется от Бога. Тайно, через технологии, без ведома самого человека никто не сможет сделать верующего христианина слугой дьявола", - подчеркнули в ПЦУ.

Отмечается также, что главная борьба для человека - это война с грехом и искушениями и именно они могут отдалить от Бога.

"Бог дает нам уйму возможностей и методов познаний мира, и биометрические паспорта - только один из них. Они не способны отдалить или приблизить нас к Господу, сделать больше или меньше христианином, поставить на нас "печать антихриста". Не обращайте внимания на безосновательные суеверия и не бойтесь пользоваться благами прогресса", - призвали в ПЦУ.

Напомним, ранее Православная Церковь Украины сообщила, что прививки помогают сформировать коллективный иммунитет, избегая массовых смертей, как это было в древние времена.

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