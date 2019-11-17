В Новом Роздоле начались перебои с электричеством

Город остался не только без тепла, но и без света.

В городе Новый Роздол Львовской области, где не успели вовремя начать отопительный сезон, возникли проблемы и с электричеством.

Об этом говорится на сайте Новороздольского горсовета.

17 ноября произошла авария на трансформаторной подстанции, в результате чего в городе некоторые улицы перевели на почасовую подачу света: несколько часов электричество есть в одном районе, потом несколько часов - в другом.

Секретарь горсовета Ирина Кравец призвала граждан экономить электричества и по возможности отказаться от использования электрочайников, микроволновок, мультиварок и других приборов, которые можно заменить газом.

"Уже завтра, 18 ноября, работники ТЭЦ начнут наполнять теплосети водой и при оптимальных условиях за неделю будет тепло", - цитирует Кравец издание "Форпост".

Пресс-служба "Нафтогаза", в управление которой передали проблемную Новороздольскую ТЭЦ, в свою очередь сообщила о критическом состоянии на предприятии и в городе.

"Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы. Под угрозой поставки воды в один из районов города. Прошлой зимой из-за халатности предыдущего управляющего на Новороздольской ТЭЦ произошла серьезная авария, в этом году регламентные работы не финансировались и не проводились должным образом", - говорится в сообщении.

Напомним, что в 2018 году две ТЭЦ во Львовской области, которые принадлежат братьям Дубневичам, арестовали и отдали во временное управление Нацагентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

На конкурсной основе агентством был выбран управляющий - компания "Гарант Энерго М".

В 2019 году управляющая компания сорвала запуск отопительного сезона на обеих ТЭЦ.