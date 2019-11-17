В Николаевской области во время движения загорелся дизель-поезд

Фото: https://mk.dsns.gov.ua/

Фото: https://mk.dsns.gov.ua/

В Николаевской области возле станции Новокатериновка во время движения загорелся дизель-поезд "Колосовка-Николаев". Об этом сообщили в ГосЧС.

Инцидент произошел около 13:20 в субботу, 16 ноября.

Огонь охватил тягач и последний вагон поезда. Спасатели отцепили другие вагоны с пассажирами и отправили их в место назначения.

Пожар ликвидировали в 15:25. К тушению огня привлекли пожарный поезд "Укрзализныци".

Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, в Черновицкой области на путях загорелся грузовой локомотив.