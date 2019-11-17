Кабмин отменил ограничение тарифов на отопление и горячую воду
Кабмин отменил ограничение тарифов на отопление и горячую воду
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
В Киеве спецназ взял штурмом квартиру и задержал 17 человек
В Киеве спецназ взял штурмом квартиру и задержал 17 человек
Рада проголосовала за увольнение Трубы
Рада проголосовала за увольнение Трубы
В Киеве задержали главу "Укрэксимбанка" (обновлено)
В Киеве задержали главу "Укрэксимбанка" (обновлено)
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
Ибрагимович не дрогнул перед лицом юной тхэквондистки
Ибрагимович не дрогнул перед лицом юной тхэквондистки
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
"Евросолидарность" требует возбудить дела против двух депутатов от "Слуги народа"
"Евросолидарность" требует возбудить дела против двух депутатов от "Слуги народа"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Николаевской области во время движения загорелся дизель-поезд

Фото: https://mk.dsns.gov.ua/

Фото: https://mk.dsns.gov.ua/

В Николаевской области возле станции Новокатериновка во время движения загорелся дизель-поезд "Колосовка-Николаев". Об этом сообщили в ГосЧС.

Инцидент произошел около 13:20 в субботу, 16 ноября.

Огонь охватил тягач и последний вагон поезда. Спасатели отцепили другие вагоны с пассажирами и отправили их в место назначения.

Пожар ликвидировали в 15:25. К тушению огня привлекли пожарный поезд "Укрзализныци".

Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, в Черновицкой области на путях загорелся грузовой локомотив.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также