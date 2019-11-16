В Нацполиции появится служба военных капелланов

Служба военного духовенства уже действует в Нацгвардии и Госпогранслужбе.

В Национальной полиции появится служба военного духовенства. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил во время встречи с капелланами силовых структур США, информирует сайт МВД.

"В среднем, полицейский становится свидетелем около 200 критических ситуаций за свою карьеру. Правоохранителям тоже нужна помощь и поддержка, поэтому капелланская деятельность будет расширена в том числе и на полицию", - сообщил Аваков.

Служба военных капелланов, которая уже действует в Национальной гвардии, Государственной пограничной службе, соответствует структуре военных формирований многих стран мира.

"Мы ввели в батальонах штатные должности военных священников. В случае, когда гвардеец выполняет боевые задачи в полевых условиях, мы разработали и изготовили мобильный комплекс духовной поддержки", - сказал Аваков.

В свою очередь капелланы силовых структур США выразили готовность помочь укрепить институт военного духовенства в Украине.

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