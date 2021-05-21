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Рада прийняла за основу законопроєкт "Про Службу військового капеланства"

Військові капелани не отримують зброї та боєприпасів, а також не можуть бути залучені до чергувань, нарядів та проведення службових розслідувань.

Рада прийняла за основу законопроєкт "Про Службу військового капеланства"
Фото: ngu.gov.ua

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №4626 "Про Службу військового капеланства" №4626, який утворює Службу військового капеланства як самостійний структурний підрозділ у складі військових формувань.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Згідно з документом, Служба підпорядковується безпосередньо командуванню військової частини. Її чисельність не може бути меншою ніж 0,2% чисельності відповідного військового формування.

Капеланом може бути громадянин України з вищою богословською освітою, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні церкви чи релігійної організації та який отримав мандат від власної церкви на право здійснювати капеланську діяльність. 

Зазначається, що капелани є військовослужбовцями та мають відповідні соціальні гарантії. Вони також відповідають за здійснення задоволення духовно-релігійних потреб особового складу.

Військові капелани не отримують зброї та боєприпасів, а також не можуть бути залучені до чергувань, нарядів, проведення службових розслідувань.

Нагадаємо, у серпні 2017 року посвідчення учасника бойових дій вперше отримав священик - капелан навчального центру Нацгвардії протоієрей Андрій Кулицький.

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