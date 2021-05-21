42% українців вважають "Велике будівництво" найбільш вдалою ініціативою президента

Програма розвитку інфраструктури, запущена у 2020 році Володимиром Зеленським, має найвищу підтримку серед усіх ініціатив президента. Такі дані оприлюднила соціологічна група Рейтинг за результатами дослідження, проведеного в травні.

2 500 респондентам запропонували відзначити за п’ятибальною шкалою прогрес за підсумками другого року президентства Зеленського. 42% з них схвалюють «Велике будівництво», 40% - програму «Держава у смартфоні». Також серед найбільш вдалих ініціатив респонденти назвали звільнення полонених і заручників (38%), зміцнення обороноздатності країни (30%) та міжнародну політику (30%).

Крім того, Зеленський має найвищий рейтинг довіри серед всіх президентів незалежної України (46%).

Серед діючих політиків Зеленський також має найвищий рейтинг. Якби вибори президента відбулися найближчим часом, він би набрав 30,2% голосів тих, хто визначився і збирається взяти участь у виборах. За Петра Порошенка віддали би голоси 12,8% виборців, за Юрія Бойка – 11,9%, за Юлію Тимошенко – 11,1%, а за Ігоря Смешка – 7,6%. У другому турі Зеленський долає усіх конкурентів.

Терміни проведення дослідження: 16-18 травня 2021 року. Аудиторія — населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,0%.