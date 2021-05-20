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Україна до 2024 року отримає "25 спортивних магнітів" для олімпійських видів спорту, – Тимошенко

У кожній області України до 2024 року буде збудований багатофункціональний спортивний об'єкт.

Україна до 2024 року отримає "25 спортивних магнітів" для олімпійських видів спорту, – Тимошенко

У кожній області України до 2024 року буде збудований багатофункціональний спортивний об'єкт. Головною особливістю таких спорткомплексів буде те, що там можна буде проводити всеукраїнські та міжнародні змагання з не менше ніж п'яти олімпійських видів спорту. Про це в інтерв'ю журналу Mintrans розповів заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що будівництво багатофункціональних спортивних комплексів передбачені проєктом президента Володимира Зеленського "25 спортивних магнітів".

"Ідея у тому, щоб у кожній області з'явився суперсучасний багатофункціональний спортивний об'єкт, який можна використовувати для потреб усієї країни. 25 магнітів планується побудувати за 4 роки, роботи стартували торік, і в нас вже є перші, дуже хороші результати", - розповів Тимошенко.

За його словами, 10 об'єктів зі списку "25 спортивних магнітів" вдалося завершити упродовж 2020 року. Особливою гордістю він назвав сучасний спорткомплекс "Олімпійські резерви" у Дніпрі, який відкрив свої двері в листопаді минулого року. Це простора крита 6-поверхова арена, побудована "з нуля" для олімпійських видів спорту.

Він також розповів, що Президент Зеленський особисто цікавиться ходом робіт на спортивних об'єктах, запитуючи про їх стан у глав облдержадміністрацій і оглядаючи їх в ході поїздок.

"Президент указав напрям, дав поштовх - і в регіонах одразу все заворушилося. Що більше людей отримують можливість якісно займатися спортом, то здоровіша нація, то менше навантаження на медичну галузь", - наголосив Тимошенко.

Нагадаємо, Кирило Тимошенко раніше повідомив, що в цьому році у рамках програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" запустили також проєкт "Велика реставрація": за три роки планують відновити і реставрувати 150 об'єктів культурної спадщини.

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