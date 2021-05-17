"Автомагістраль-Південь" завершує будівництво транспортних розв’язок та мосту через канал "Дніпро-Донбас"

Будівництво автошляху Н-31 «Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка» наразі є головним інфраструктурним проєктом, який будується з «нуля».

Компанія «Автомагістраль-Південь» завершує будівництво двох транспортних розв’язок та мосту через канал «Дніпро-Донбас» у Дніпропетровській області у рамках будівництва одного із найбільших інфраструктурних проєктів країни – автотраси Н-31. Про це повідомляє офіційна Facebook-сторінка програми «Велике будівництво».

Перша розв’язка розташована у Петриківському районі км 21+900. Будівництво штучної споруди розпочато у жовтні минулого року. Вона з’єднає трасу Н-31 з дорогою ІV категорії О041201 «Петриківка-Шульгівка». Довжина шляхопроводу 75 м, ширина 10,7 м. На об’єкті вже завершено влаштування двох шарів асфальтобетонного покриття.

«Наші бригади виконують встановлення бар’єрного огородження. Фінальний етап – нанесення дорожньої розмітки та фарбування елементів штучної споруди», - розповіли у компанії «Автомагістраль-Південь».

Друга транспортна розв’язка розташована у Царичанському районі поблизу села Проточі км 27+970 над дорогою ІІІ категорії Т-04-12 «Кам’янське-Жемчужне». Будівництво 45-метрового шляхопроводу розпочато у листопаді 2020-го. Наразі фахівці компанії влаштовують кріплення конусів та системи водовідведення. Найближчим часом розпочнеться монтаж перильного і бар’єрного огородження та влаштування двох шарів асфальтобетону.

Один із найважливіших етапів реалізації проєкту – будівництво стометрового мосту через канал «Дніпро-Донбас». Ця переправа з’єднає уже готову ділянку автотраси із 30-кілометровим відрізком, який планується прокласти до межі Дніпропетровської області.

На мосту триває влаштування бар’єрного та перильного огородження. Старт влаштування двох шарів асфальтобетонного покриття заплановано у найближчі дні.

Як відомо, будівництво автошляху Н-31 «Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка» наразі є головним інфраструктурним проєктом, який будується з «нуля». З 2017 року «Автомагістраль-Південь» збудувала понад 28 км дороги і десятки інженерних об’єктів. У цьому році компанія розпочне будівництво наступних 30 км автошляху до межі із Полтавською областю.

«Відтак дорога забезпечить комфортне та швидкісне пересування автотранспорту з Дніпропетровщини до Києва», - кажуть у компанії.