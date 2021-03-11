Міст на трасі Дніпро-Решетилівка відкриють раніше запланованого терміну

Спорудження моста розпочалося у серпні 2020 року і проходило у кілька етапів.

Спорудження моста на трасі Н-31 Дніпро-Решетилівкаврамках президентської програми «Велике будівництво» відбувається з випередженням графіка. Про це повідомляється на офіційній сторінці «Великого будівництва» у Facebook.

«Основним об’єктом мостового будівництва на трасі Н-31 «Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка» є міст через канал «Дніпро-Донбас».Ця переправа є вкрай важливою ланкою проєкту будівництва автошляху. Завершення її спорудження дозволить поєднати частини лінійної ділянки нової дороги та забезпечити безперешкодну доставку матеріалів для будівництва траси до межі Дніпропетровської області», - сказано у повідомленні.

Спорудження моста розпочалося у серпні 2020 року і проходило у кілька етапів.

«Наразі тривають роботи з відсипання земляного полотна на ділянках підходів до моста, укріплення берегів каналу. Аби запобігти потраплянню зливових вод у канал, міст буде обладнано системою збору води з проїзної частини і технологічних тротуарів у вертикальний сепаратор, який забезпечуватиме механічне очищення рідини від нафтопродуктів та завислих речовин. Окрім цього, спеціальна група водолазів проведе розчищення дна каналу та відновить його за допомогою збірних залізобетонних плит», - зазначається у повідомленні.

Повна довжина нового мосту становить 99,8 м, ширина – 27 м. Для руху автотранспорту у двох напрямках відведено по дві смуги шириною 3,75 м.

Роботи зі спорудження мосту тривають у режимі 24/7. Будівництво без зупинок упродовж зими дозволило виконати більшість запланованого із випередженням графіка на 1 місяць. Відтак уже в травні планується завершити будівництво мостових споруд, що дасть змогу відкрити повноцінний рух для транспорту на новозбудованих 28 км траси Н-31 в обхід населених пунктів Лобойківка та Петриківка.